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    Общество

    Тепло и дождливо: украинские синоптики дали прогноз погоды на 3 января

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (213)

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    По прогнозу, 3 января также будет одним самых теплых зимних дней за последние годы. В этот день на территории Украины нигде не будет минусовой температуры.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Украине 3 января сохранится теплая погода, местами пройдут дожди. Во всех областях будет облачно, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

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    Ранее в Киеве и по Украине было зафиксировано несколько погодных рекордов, минувший декабрь стал одним из самых теплых зимних месяцев за последние 136 лет.

    В Закарпатье 3 января ночью температура +1…+3 градуса, днем до +6. Небольшие дожди.

    На Волыни, в Карпатах и Прикарпатье осадков не прогнозируется. Температура в этих регионах ночью не опуститься ниже +1 градуса, днем поднимется до плюс 5-6 градусов.

    В центральной Украине синоптики обещают небольшие дожди, температура также будет колебаться в диапазоне +1 — +6 градусов.

    На Востоке — суха погода, столбики термометров ночью опустятся до нуля, днем поднимутся до плюс 2-5 градусов.

    Укргидрометцентр
    Погодная карта в Украине на 3 января 2017 года

    Южные области вновь поставят температурные рекорды: до плюс 9 градусов днем.

    В Киеве и северных областях Украины — небольшие осадки. Ночью и днем сохраниться плюсовая температура в пределах 1-5 градусов.

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