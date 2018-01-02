Тепло и дождливо: украинские синоптики дали прогноз погоды на 3 января

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Украине 3 января сохранится теплая погода, местами пройдут дожди. Во всех областях будет облачно, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

Ранее в Киеве и по Украине было зафиксировано несколько погодных рекордов, минувший декабрь стал одним из самых теплых зимних месяцев за последние 136 лет.

В Закарпатье 3 января ночью температура +1…+3 градуса, днем до +6. Небольшие дожди.

На Волыни, в Карпатах и Прикарпатье осадков не прогнозируется. Температура в этих регионах ночью не опуститься ниже +1 градуса, днем поднимется до плюс 5-6 градусов.

В центральной Украине синоптики обещают небольшие дожди, температура также будет колебаться в диапазоне +1 — +6 градусов.

На Востоке — суха погода, столбики термометров ночью опустятся до нуля, днем поднимутся до плюс 2-5 градусов.

Укргидрометцентр Погодная карта в Украине на 3 января 2017 года

Южные области вновь поставят температурные рекорды: до плюс 9 градусов днем.

В Киеве и северных областях Украины — небольшие осадки. Ночью и днем сохраниться плюсовая температура в пределах 1-5 градусов.