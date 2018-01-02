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    Весенний январь. В Виннице неожиданно расцвела сакура

    (обновлено: )63
    На двух деревьях появилось розовые цветочки. Одни уже раскрылись полностью, другие - еще в бутонах. Также видно, что на ветвях набухли почки и распускаются зеленые листья.
    В Виннице неожиданно расцвела сакура
    vinnitsa.info

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В январе из-за необычайно теплой погоды в Виннице расцвела сакура на улице Порика.

    Смотрите также: Почти Япония: в Киеве цветет сакура

    Как пишет vinnitsa.info, на двух деревьях появилось розовые цветочки. Одни уже раскрылись полностью, другие — еще в бутонах.

    Также видно, что на ветвях набухли почки и распускаются зеленые листья.

    vinnitsa.info
    В Виннице неожиданно расцвела сакура
    vinnitsa.info
    В Виннице неожиданно расцвела сакура

    Обычно сакура в Украине зацветает в апреле, немного позже, чем в Японии, где период цветения этого дерева — март.

    Напомним, в последние дни в Украине наблюдается аномально теплая погода для этого времени года.

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