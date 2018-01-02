Весенний январь. В Виннице неожиданно расцвела сакура

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В январе из-за необычайно теплой погоды в Виннице расцвела сакура на улице Порика.

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Как пишет vinnitsa.info, на двух деревьях появилось розовые цветочки. Одни уже раскрылись полностью, другие — еще в бутонах.

Также видно, что на ветвях набухли почки и распускаются зеленые листья.

vinnitsa.info В Виннице неожиданно расцвела сакура

vinnitsa.info В Виннице неожиданно расцвела сакура

Обычно сакура в Украине зацветает в апреле, немного позже, чем в Японии, где период цветения этого дерева — март.

Напомним, в последние дни в Украине наблюдается аномально теплая погода для этого времени года.