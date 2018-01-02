Одесситов накормили 400-килограммовым тортом

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В центре Одессы у памятника Дюку де Ришелье презентовали гигантский пряничный торт, сделанный в форме часов и получивший название "Время Одессы".

Над огромным кулинарным шедевром, диаметром 3 м и весом 400 кг трудились 25 кондитеров, сообщают "Вiкна-Одеса".

На заготовку и выпечку лепешки для торта ушло порядка двух недель. А вот разошлось лакомство за считанные минуты. После того, как торт, на громадной поверхности которого были изображены символы Одессы и картинки из ее истории, был торжественно презентован, его разрезали на кусочки и угостили всех желающих.

viknaodessa.od.ua Огромный торт в Одессе

viknaodessa.od.ua Огромный торт в Одессе

Ранее сообщалось, что с молотка в Лос-Анджелесе за 2240 долларов продали кусок торта с прошедшей в 2005 году свадьбы президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи.