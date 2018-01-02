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    В Николаеве националисты подняли над управлением полиции красно-черный флаг

    Тема:

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    (обновлено: )376313
    Несколько членов ВО "Свобода" подняли красно-черный флаг над зданием Управления национальной полиции Украины в Николаевской области.
    Над полицией в Николаеве вывесили красно-черный флаг
    Фото Новости-N

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Над зданием Управления национальной полиции Украины в Николаевской области был поднят красно-черный флаг.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Акцию вечером 1 января провели члены ВО "Свобода", которые называют свои действия традиционными.

    "Уже традиционное мероприятие с вывешиванием красно-черного флага над николаевским областным управлением полиции в этом году не обошлось без смешного общения с работниками полиции. Уже после закрепления флага прибежали 2 полицейских с вопросом" а что вы здесь делаете? ". Далее состоялось несколько смешных диалогов", — цитируют "Новости-N" слова члена партии "Свобода" Владимира Губского.

    По его словам, полицейские предупредили участников акции об административной ответственности и намеревались вызвать группу подкрепления.

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    Напомним, что 1 января в Украине прошли факельные шествия и марши, посвященные дню рождения Степана Бандеры. Наиболее массовая акция состоялась в Киеве. Также впервые марш был проведен в Авдеевке в Донецкой области — в непосредственной близости от линии соприкосновения в зоне АТО.

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