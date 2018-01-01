наверх
01.01.201819:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Без инцидентов. Полиция отчиталась о новогодней ночи в Украине

    (обновлено: )57
    Публичную безопасность и правопорядок во время праздничных мероприятий обеспечивали около 12 тыс правоохранителей, из которых 9600 - работники полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Нацгвардии.
    Празднования на Софийской площади в Киеве по случаю Нового 2018 года
    facebook.com/ukrpravda

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Украине праздничные мероприятия по случаю Нового года прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка. Об этом 1 января заявил первый замглавы МВД Сергей Яровой.

    Он отметил, что во всех регионах состоялось более 752 массовых мероприятий, участие в которых принимали более 1,35 млн граждан.

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Алексей Дорошенко: 2018 год - ценовая мина замедленного действия

    По его словам, публичную безопасность и правопорядок во время праздничных мероприятий обеспечивали около 12 тыс правоохранителей, из которых 9600 — работники полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Нацгвардии.

    "Мероприятия прошли без происшествий… Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", — отметил Яровой.

    Он напомнил, что 1 января по всей территории Украины пройдут массовые мероприятия по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры: в 20 регионах запланировано проведение 54 массовых мероприятий с участием более 8400 человек.

    Безопасность во время проведения шествия будут обеспечивать 1,2 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Нацгвардии.

    Главная елка Украины установлена в Киеве на Софийской площади. Она зажгла огни 19 декабря.

    Читайте также: Экономические итоги Украины: позади — провалы, впереди — серьезные вызовы

    Ранее исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что более 17 тысяч украинцев встретят Новый 2018 год в поездах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    В Киеве стартует "Факельное шествие" в честь Бандеры
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Боец ВСУ в зоне АТО
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие