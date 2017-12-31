В Киеве общественный транспорт продлит работу в новогоднюю ночь

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В новогоднюю ночь работу общественного транспорта и метро в Киеве продлят на три часа. Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры КГГА Сергей Симонов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, до окончания праздников будет открыто движение для авто по улице Крещатик — как альтернативному пути проезда.

"Новый Год — возможность весело провести время с родными и близкими. В праздничные дни ни секунды не хочется тратить на простаивание в пробке или в ожидании транспорта. Именно поэтому мы продлеваем работу общественного транспорта на 3 часа и открываем проезд по улице Крещатик до окончания праздников как альтернативного пути проезда", — написал чиновник.

Ранее сообщалось, что погода в канун Нового года, 31 декабря, на территории Украины будет преимущественно плюсовой, однако в Киеве ближайшей ночью похолодает до 0…- 2 градусов мороза.