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    Общество

    В Киеве общественный транспорт продлит работу в новогоднюю ночь

    (обновлено: )8
    Как сообщил директор департамента инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, до окончания праздников будет открыто движение для авто по улице Крещатик - как альтернативному пути проезда.
    Трамвай в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В новогоднюю ночь работу общественного транспорта и метро в Киеве продлят на три часа. Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры КГГА Сергей Симонов на своей странице в соцсети Facebook.

    По его словам, до окончания праздников будет открыто движение для авто по улице Крещатик — как альтернативному пути проезда.

    "Новый Год — возможность весело провести время с родными и близкими. В праздничные дни ни секунды не хочется тратить на простаивание в пробке или в ожидании транспорта. Именно поэтому мы продлеваем работу общественного транспорта на 3 часа и открываем проезд по улице Крещатик до окончания праздников как альтернативного пути проезда", — написал чиновник.

    Ранее сообщалось, что погода в канун Нового года, 31 декабря, на территории Украины будет преимущественно плюсовой, однако в Киеве ближайшей ночью похолодает до 0…- 2 градусов мороза.

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