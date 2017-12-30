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    Общество

    Президент Польши дал добро на забор на границе с Украиной

    (обновлено: )20020
    Длина забора, который будет построен непосредственно возле границы, составит более тысячи километров. Забор будет похож на ограждения вдоль автодорог.
    Президент Польши Анджей Дуда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. 

    Свиньи
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк
    Свинья, свинья, любовь моя. АЧС оставит Украину без свиноводства
    Президент Польша Анджей Дуда одобрил закон по борьбе против африканской чумы свиней, сообщает "Укринформ".

    Среди прочего закон предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларуссией и Украиной. 

    Как стало известно, длина забора, который будет построен непосредственно возле границы, составит более тысячи километров. Забор будет похож на ограждения вдоль автодорог.

    Кроме этого закон также предусматривает внесение изменений в некоторые другие законы, в частности – об охоте. Речь идет о предоставлении разрешений на отстрел кабанов на территориях под охраной.

    Напомним, ранее Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о вспышках африканской чумы свиней (АЧС) в двух областях Украины, Одесской и Полтавской.

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