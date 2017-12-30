Президент Польши дал добро на забор на границе с Украиной

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина.

Президент Польша Анджей Дуда одобрил закон по борьбе против африканской чумы свиней, сообщает "Укринформ"

Среди прочего закон предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларуссией и Украиной.

Как стало известно, длина забора, который будет построен непосредственно возле границы, составит более тысячи километров. Забор будет похож на ограждения вдоль автодорог.

Кроме этого закон также предусматривает внесение изменений в некоторые другие законы, в частности – об охоте. Речь идет о предоставлении разрешений на отстрел кабанов на территориях под охраной.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о вспышках африканской чумы свиней (АЧС) в двух областях Украины, Одесской и Полтавской.