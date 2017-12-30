Как в сказке. В Херсоне зацвели одуванчики

КИЕВ, 30 дек — РАИ Новости Украина. В Херсоне на набережной зацвели желтые одуванчики, а в Виннице в продаже появились подснежники, сообщает ТСН.

"Ученые называют одуванчики в декабре невероятным явлением. Некоторые из цветочков желтые, а некоторые уже даже дали белое пушистое семя. Местные жители говорят, что месяц выдался очень теплым, местами температура достигала 15 градусов, поэтому набухшим почкам и зеленой траве в городе никто не удивляется", — говорится в сюжете.

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Между тем ученые отмечают, что "декабрьские" одуванчики стали действительно уникальным явлением.

"Это же не подснежники – они цветут, когда прогреется земля! Это даже не весенние цветы, это поздне-весенние или летние растения! Я такого, конечно, не помню. За свои почти 60 лет жизни такой зимы, такого декабря не помню", — говорит старший научный сотрудник отдела природы Херсонского краеведческого музея Михаил Подгайный.

Facebook пользователя Елена Ванина В Херсоне зацвели одуванчики

Однако из-за высокой температуры, бьющей "тепловые рекорды", цветет не только юг, но и вся Украина – фото с разноцветными растениями массово постят пользователи соцсетей. Так, например, в Винницкой области перед Новым годом расцвели подснежники.

Facebook пользователя Елена Ванина В Херсоне зацвели одуванчики

Особо предприимчивые граждане уже даже начали торговать краснокнижными цветами, за что, кстати, предусмотрен штраф.

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Ранее сообщалось, что ночь на 26 декабря стала в Киеве самой теплой за последние 136 лет.