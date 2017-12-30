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    Общество

    Одесситы перерыли проспект из-за отсутствия воды в их доме

    (обновлено: )12
    К протестующим после нескольких часов прибыли полиция и представители Суворовской райадминистрации. Последние пообещали включить воду, после чего люди разошлись. Однако, как отмечают местные СМИ, воду жильцам многоэтажного дома так и не дали.
    В Одессе перекрыли проспект из-за отсутствия воды в доме
    Думская.net

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Жители дома №30 по улице Академика Заболотного в Одессе накануне поздно вечером перекрыли проспект Добровольского. На акцию протеста граждане вышли из-за отсутствия воды, которую отключили несколько дней назад, сообщает "Думская".

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    "Мы платим исправно, но наши дома относятся к предприятию "Черноморгидрострой", которое не проводит ремонты в доме с дня его постройки. У нас нет нормального отопления (батареи летние), из-за этого мы используем камины, хотя с нас взимают плату и за тепло тоже. У организации нет ни электрика, ни сантехника и т.д. Теперь отключили воду, поскольку "Черноморгидрострой" за нее не заплатил. И это уже не первый случай! Они хотят оставить стариков и детей без воды на Новый год", — рассказал изданию один из протестующих.

    Как отмечается, к протестующим приехали полиция и представители Суворовской райадминистрации. Последние пообещали включить воду, после чего люди разошлись. 

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    В то же время, отмечает "Думская", воду так и не включили.

    Отметим, на днях несколько десятков жильцов пятиэтажных домов на улице Кирпичнозаводской (№2 и 2а) перекрыли проезжую часть улицы Водопроводной в Одессе. 

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