Одесситы перерыли проспект из-за отсутствия воды в их доме

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Жители дома №30 по улице Академика Заболотного в Одессе накануне поздно вечером перекрыли проспект Добровольского. На акцию протеста граждане вышли из-за отсутствия воды, которую отключили несколько дней назад, сообщает "Думская".

"Мы платим исправно, но наши дома относятся к предприятию "Черноморгидрострой", которое не проводит ремонты в доме с дня его постройки. У нас нет нормального отопления (батареи летние), из-за этого мы используем камины, хотя с нас взимают плату и за тепло тоже. У организации нет ни электрика, ни сантехника и т.д. Теперь отключили воду, поскольку "Черноморгидрострой" за нее не заплатил. И это уже не первый случай! Они хотят оставить стариков и детей без воды на Новый год", — рассказал изданию один из протестующих.

Как отмечается, к протестующим приехали полиция и представители Суворовской райадминистрации. Последние пообещали включить воду, после чего люди разошлись.

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В то же время, отмечает "Думская", воду так и не включили.

Отметим, на днях несколько десятков жильцов пятиэтажных домов на улице Кирпичнозаводской (№2 и 2а) перекрыли проезжую часть улицы Водопроводной в Одессе.