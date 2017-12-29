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    Общество

    СБУ решила засекретить имена переданных ополченцам лиц

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (415)

    (обновлено: )10403
    По данным СБУ, в плену на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 103 человека: "Эти списки еще будут согласовываться на переговорах в Минске".
    СБУ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Списки тех, кого Украина передала ополченцам в Донбассе, не будут обнародованы, "потому что это персональные данные людей", сообщили в СБУ, передает "Громадське".

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    По данным СБУ, в плену на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 103 человека. 

    "Эти списки еще будут согласовываться на переговорах в Минске", — пояснили в СБУ.

    Следующий этап переговоров относительно нового обмена должен начаться уже 17 января.

    Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

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