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    Общество

    Эксперт: цель медреформы – не забота о жизни и здоровье украинцев

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (271)

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    Политолог Руслан Бортник в эфире "ГС" заявил, что изначально нужно было определиться, каким должен быть результат медицинской реформы в Украине.
    Операция в больнице. Архивное фото
    RIA News Андрей Старостин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал законы, необходимые для финансирования реформы системы здравоохранения. Он заявил, что теперь мяч — на стороне Минздрава, а следить за тем, как идет реформа, будет правительство.

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    Президент также выразил уверенность, что следующий год станет удачным и для реформы в целом, и для врачей и пациентов. Среди подписанных документов — закон о государственных финансовых гарантиях, а также об улучшении оказания медицинской помощи в сельской местности.

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    Можно ли старт медреформы считать удачным, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Медицинская реформа, очевидно, была нужна. Но мне кажется, что все-таки нужно было выставлять параметры, что мы хотим получить в результате этой медицинской реформы. И правильными параметрами должно быть удлинение срока жизни, уменьшение заболеваемости и так далее. К сожалению, в рамках этой медреформы параметром выставлено уменьшение государственных расходов на медицину. И по результатам, так, это, к сожалению, и получится. И мы уже видим, что был сокращен список обязательных бесплатных лекарств, которые закупало государство", — обратил внимание эксперт.

     

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