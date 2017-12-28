Обмен пленными. В Киеве заявили о готовности к компромиссам

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Киев готов идти на компромиссы для продолжения процесса обмена пленными в Донбассе, заявила в четверг вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

В среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 233. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

"Мы разблокировали процесс освобождения… мы готовы к серьезным компромиссам для того, чтобы его продолжить", — сказала Геращенко в эфире телеканала "1+1".

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.