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    Обмен пленными. В Киеве заявили о готовности к компромиссам

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (408)

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    Как сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, киевская сторона готова к серьезным компромиссам для того, чтобы продолжить процесс освобождения пленных.
    Ирина Геращенко
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Киев готов идти на компромиссы для продолжения процесса обмена пленными в Донбассе, заявила в четверг вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

    Родственники освобожденных пленных в аэропорту Борисполь, в ночь на 28 декабря 2017
    УНИАН
    Фото дня. Родственники встречают самолет с освобожденными пленными

    В среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 233. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

    "Мы разблокировали процесс освобождения… мы готовы к серьезным компромиссам для того, чтобы его продолжить", — сказала Геращенко в эфире телеканала "1+1".

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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