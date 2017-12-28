СБУ прекратила деятельность 388 антиукраинских ресурсов в интернете

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В течение 2017 года СБУ прекратила деятельность 388 злоумышленников, причастных к администрированию и модерации антиукраинских ресурсов в Интернете.

"Зарегистрированы сорок три уголовных производства в отношении агитаторов, которые в основном в российских соцсетях распространяли материалы призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, проведение массовых беспорядков и другую антиукраинскую пропаганду. С начала года суды внесли тридцать шесть обвинительных приговоров владельцам и администраторам антиукраинских сообществ и страниц в социальных сетях, в частности "ВКонтакте" и "Одноклассники", — сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме того пресечено использование международными преступными группировками 24 сайта через которые проходила координация террористической и иной противоправной деятельности.

В СБУ сообщили, что "прекращено также функционирование сети из десяти информационных интернет-сайтов, которая была создана российскими спецслужбами для распространения ложных сообщений манипулятивного характера в рамках гибридной информационной агрессии против Украины".

Ранее командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко в ходе допроса в суде заявил, что спецназ Службы безопасности Украины в феврале 2014 года был готов предотвратить захват административных зданий в Крыму, но соответствующих указаний от властей страны не поступило.