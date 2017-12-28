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    Россиянина Мефедова, подготовленного к обмену, вернули в одесское СИЗО

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (391)

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    Адвокат россиянина Валентин Рыбин сообщал что Евгений Мефедов, подозреваемый в "подготовке свержения власти в Украине" и проходивший ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, не был передан представителям самопровозглашенной ДНР.
    Евгений Мефедов. Архивное фото
    Gruz200.net

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Россиянина Евгения Мефедова, проходившего по делу о беспорядках 2 мая, вернули в одесское СИЗО, сообщила директор общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты", правозащитница Елена Бережная.

    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Anatolii STEPANOV / AFP
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    Ранее адвокат россиянина Валентин Рыбин сообщил РИА Новости, что Мефедов, подозреваемый в "подготовке свержения власти в Украине" и проходивший ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, не был передан представителям самопровозглашенной ДНР в рамках обмена пленными.

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    "Евгения Мефедова из турбазы города Светлогорск уже увезли обратно в Одесское СИЗО! Остальных, кому суды изменили меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей! Спешат, пока разбираются международные институции", — написала Бережная в Facebook.

    Накануне в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. 

    Напомним, ранее Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения россиянину Евгению Мефедову, подозреваемому в "подготовке свержения власти в Украине" и проходившему ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, с содержания под стражей на домашний арест. Предполагалось что он будет освобожден после обмена пленными. 

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