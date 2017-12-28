Россиянина Мефедова, подготовленного к обмену, вернули в одесское СИЗО

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Россиянина Евгения Мефедова, проходившего по делу о беспорядках 2 мая, вернули в одесское СИЗО, сообщила директор общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты", правозащитница Елена Бережная.

Ранее адвокат россиянина Валентин Рыбин сообщил РИА Новости, что Мефедов, подозреваемый в "подготовке свержения власти в Украине" и проходивший ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, не был передан представителям самопровозглашенной ДНР в рамках обмена пленными.

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"Евгения Мефедова из турбазы города Светлогорск уже увезли обратно в Одесское СИЗО! Остальных, кому суды изменили меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей! Спешат, пока разбираются международные институции", — написала Бережная в Facebook.

Накануне в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Напомним, ранее Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения россиянину Евгению Мефедову, подозреваемому в "подготовке свержения власти в Украине" и проходившему ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, с содержания под стражей на домашний арест. Предполагалось что он будет освобожден после обмена пленными.