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    Общество

    В Харькове главврач больницы платил зарплату "мертвым душам"

    (обновлено: )67
    В прокуратуре сообщили, что бывший главный врач одного из детских учреждений здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, платил заработную плату несуществующим сотрудникам.
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    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Харьковская местная прокуратура утвердила подозрение 48-летнему бывшему главному врачу одной из больниц  Немышлянского района по факту растраты имущества в особо крупных размерах и подделке официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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    Установлено, что бывший главный врач одного из детских коммунальных учреждений здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, длительное время выплачивал заработную плату несуществующим сотрудникам.

    "Руководитель, действуя в интересах третьих лиц с целью их незаконного обогащения, вносил в официальные документы ложные сведения. В целом он растратил более 500 тыс грн бюджетных средств, выделенных для выплаты заработной платы сотрудникам медицинского учреждения", — пояснил руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович

    Сейчас досудебное расследование продолжается.

    Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.

    Ранее посол США в Украине Мария Йованович отметила шаги украинской власти для большей открытости, но вместе с тем призвала к более активным действиям для борьбы с коррупцией.

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