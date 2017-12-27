В Харькове главврач больницы платил зарплату "мертвым душам"

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Харьковская местная прокуратура утвердила подозрение 48-летнему бывшему главному врачу одной из больниц Немышлянского района по факту растраты имущества в особо крупных размерах и подделке официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Установлено, что бывший главный врач одного из детских коммунальных учреждений здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, длительное время выплачивал заработную плату несуществующим сотрудникам.

"Руководитель, действуя в интересах третьих лиц с целью их незаконного обогащения, вносил в официальные документы ложные сведения. В целом он растратил более 500 тыс грн бюджетных средств, выделенных для выплаты заработной платы сотрудникам медицинского учреждения", — пояснил руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее посол США в Украине Мария Йованович отметила шаги украинской власти для большей открытости, но вместе с тем призвала к более активным действиям для борьбы с коррупцией.