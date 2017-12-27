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27.12.201715:59
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    Общество

    Усатый-полосатый. МИД взял на работу необычного сотрудника

    (обновлено: )127
    Директор политического департамента МИД Алексей Макеев рассказал, что новый сотрудник по кличке Амбассадор будет представлять "украинскошачьи интересы на международной арене".
    Кот Амбассадор
    @Makeiev

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Министерстве иностранных дел Украины взяли на "работу" кота по кличке Амбассадор.

    Об этом сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

    "Только назначен новый посол и он уже на посту. Знакомьтесь — Амбассадор. Он будет представлять украинскошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!", — написал Макеев Twitter.

    ​Ранее сообщалось, что в одном из днепровских заведений питания живет кот по имени Кондратий, который зарабатывает себе на жизнь своими силами.

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