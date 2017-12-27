Усатый-полосатый. МИД взял на работу необычного сотрудника

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Министерстве иностранных дел Украины взяли на "работу" кота по кличке Амбассадор.

Об этом сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

"Только назначен новый посол и он уже на посту. Знакомьтесь — Амбассадор. Он будет представлять украинскошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!", — написал Макеев Twitter.

Щойно призначено нового Посла 🇺🇦 і він уже на посту в @MFA_Ukraine. Знайомтеся- Амбассадор. Він буде #Представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, #Захищати від русощурів та #Сприяти виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно! #КотікавВамВлєнту pic.twitter.com/ghyBUigqXO — Oleksii Makeiev 🇺🇦 (@Makeiev) 26 декабря 2017 г.

​Ранее сообщалось, что в одном из днепровских заведений питания живет кот по имени Кондратий, который зарабатывает себе на жизнь своими силами.