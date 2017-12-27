наверх
27.12.201716:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Лутковская объяснила, почему Украина меняет 248 человек вместо 306

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (373)

    80015
    По словам уполномоченного по правам человека Верховной Рады Валерии Лутковской, во время обмена каждого пленного будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украине территории.
    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/prm_ua

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Ранее входившие в общий список 43 человека, которые должны были быть среди пленных с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен, сообщила уполномоченная по правам человека Верховной Рады Валерия Лутковская, передает "Громадське".

    Пленные отправляются к месту обмена
    lug-info.com
    Подготовка к обмену пленными

    По ее словам, еще есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек.

    Лутковская отметила, что каждого пленного будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украине территории.

    Ранее сообщалось, что Украина передаст 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР.

    Читайте также: Бортник: обмен пленными — это временное лекарство

    Процедура обмена началась на нейтральной территории между населенными пунктами Майорск и Горловка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Гривны
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Громкие отставки и назначения в Украине