Лутковская объяснила, почему Украина меняет 248 человек вместо 306

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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Ранее входившие в общий список 43 человека, которые должны были быть среди пленных с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен, сообщила уполномоченная по правам человека Верховной Рады Валерия Лутковская, передает "Громадське".

По ее словам, еще есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек.

Лутковская отметила, что каждого пленного будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украине территории.

Ранее сообщалось, что Украина передаст 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР.

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Процедура обмена началась на нейтральной территории между населенными пунктами Майорск и Горловка.