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    Общество

    Венгрия будет оплачивать обучение украинских студентов

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    Выплата стипендий будет произведена в соответствии с программой образовательного обмена между Министерством образования и науки Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии.
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    УНИАН

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Венгрия выплатит сотню стипендий украинским студентам, сообщает Министерство образования Украины в среду, 27 декабря.

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    Выплата стипендий будет произведена в соответствии с программой образовательного обмена между Министерством образования и науки Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2016-2018 годы.

    Венгерская сторона предоставляет стипендии для украинских студентов для продолжения обучения в Венгрии согласно такому распределению:

    — 40 стипендий по бакалаврским и магистерским программам по гуманитарным, обществоведческими, техническими и медицинскими направлениями подготовки;

    — 20 стипендий по магистерским программам полного цикла по техническим и медицинским направлениям;

    — 40 стипендий для обучения в аспирантуре в любой отрасли представляет интерес.

    Программы обучения доступны на английском и венгерском языках, а некоторые программы предлагаются также на немецком и французском языках.

    Заявки подаются в режиме он-лайн до 16 февраля 2018 года.

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