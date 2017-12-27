Венгрия будет оплачивать обучение украинских студентов

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Венгрия выплатит сотню стипендий украинским студентам, сообщает Министерство образования Украины в среду, 27 декабря.

Выплата стипендий будет произведена в соответствии с программой образовательного обмена между Министерством образования и науки Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2016-2018 годы.

Венгерская сторона предоставляет стипендии для украинских студентов для продолжения обучения в Венгрии согласно такому распределению:

— 40 стипендий по бакалаврским и магистерским программам по гуманитарным, обществоведческими, техническими и медицинскими направлениями подготовки;

— 20 стипендий по магистерским программам полного цикла по техническим и медицинским направлениям;

— 40 стипендий для обучения в аспирантуре в любой отрасли представляет интерес.

Программы обучения доступны на английском и венгерском языках, а некоторые программы предлагаются также на немецком и французском языках.

Заявки подаются в режиме он-лайн до 16 февраля 2018 года.