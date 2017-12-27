В среду в Украину заглянет весна - Укргидрометцентр

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В среду, 27 декабря, в Украине прогнозируется тепло до 11 градусов и переменную облачность без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На западе дождь обещают только на Закарпатье. На остальной территории региона сухо. Днем от 5 до 7 градусов. На севере также сухо. Днем от 3 до 7. В центре переменная облачность без осадков. Дневная температура от 5 до 8.

На востоке выглянет солнце. Днем воздух прогреется до 11. На юге также тепло до 11 и без осадков.

В Киеве без осадков. Днем от 5 до 7.

Ранее сообщалось, что в большинстве областей Украины ожидались осадки в виде снега с дождем.