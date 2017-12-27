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    Общество

    В среду в Украину заглянет весна - Укргидрометцентр

    Тема:

    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (459)

    (обновлено: )5701
    По данным Укргидрометцентра на западе Украины дождь обещают только на Закарпатье. Днем от 5 до 7 градусов. На севере сухо. Днем от 3 до 7. В центре переменная облачность без осадков. Дневная температура от 5 до 8.
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    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В среду, 27 декабря, в Украине прогнозируется тепло до 11 градусов и переменную облачность без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

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    На западе дождь обещают только на Закарпатье. На остальной территории региона сухо. Днем от 5 до 7 градусов. На севере также сухо. Днем от 3 до 7. В центре переменная облачность без осадков. Дневная температура  от 5 до 8.

    На востоке выглянет солнце. Днем воздух прогреется до 11. На юге также тепло до 11 и без осадков.

    В Киеве без осадков. Днем от 5 до 7.

    Ранее сообщалось, что в большинстве областей Украины ожидались осадки в виде снега с дождем.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды на среду

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