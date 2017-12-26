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    Общество

    Фото дня. Атака националистов на "Сбербанк" во Львове

    (обновлено: )39215
    Националисты ночью разбили окна и разрисовали стены в отделении украинской "дочки" российского "Сбербанка" во Львове. Правоохранители пытаются установить личности радикалов, решается вопрос об открытии уголовного дела.
    Последствия нападения радикалов на отделение украинской дочки Сбербанка во Львове
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Националисты ночью разбили окна и разрисовали стены в отделении украинской "дочки" российского "Сбербанка" во Львове.

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    Руководитель пресс-службы областной полиции Светлана Добровольская в комментарии РИА Новости сообщила, что правоохранители пытаются установить личности радикалов, решается вопрос об открытии уголовного дела.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия нападения радикалов на отделение украинской "дочки" "Сбербанка" во Львове

    Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

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