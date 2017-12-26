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    Нацсовет сообщил, какую долю составляет украинский язык на ТВ

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    В среднем формальный показатель выполнения требований законодательства в первый год действия языковых квот среди всех телеканалов составляет 98%.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Первые 36 телеканалов, которые прошли проверку Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, вещают на украинском больше, чем того требует определенная законом квота, сообщает совет.

    Андрей Садовый. Архивное фото
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    "Первые 36 телеканалов — эфирных общенациональных и спутниковых — по которым Национальный совет провела мониторинг, имеют значительно более высокую долю украинского языка, чем определенная законом квота, которая составляет 75%… В среднем формальный показатель выполнения требований законодательства в первый год действия языковых квот среди всех телеканалов составляет 98%", — сообщил Нацсовет по результатам мониторинга украинских телеканалов относительно соблюдения ими требований законодательства по вещанию на украинском языке.

    Отмечается, что такой результат зафиксирован с учетом требований переходного периода, согласно которым в долю передач и фильмов, выполненных на украинском языке, засчитывается телевизионный продукт собственного и национального производства.

    "Прогнозируем, что к концу года фактическая доля украинского языка достигнет аналогичного показателя", — цитирует председателя Нацсовета Юрия Артеменко пресс-служба.

    Вместе с тем сообщается, что "средний показатель фактической доли украинского языка на телевидении составляет 86%".

    Напомним, закон об увеличении до 75% доли украинского языка на телевидении вступил в силу на Украине 13 октября 2017 года.

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