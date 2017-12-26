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    Общество

    В Украине заблокированы более тысячи "групп смерти"

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    По словам Князева, действия, которые проводила киберполиция вместе с другими криминальными подразделениями, минимизировали трагические случаи среди детей.
    Работа за компьютером
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. 

    Ежедневно киберполиции получает 70 сообщений об исчезновении детей
    Канал Espreso.TV в Youtube
    "Группы смерти" в сети: полиция получает десятки сообщений об исчезновениях
    Полиция Украины заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях, заявил глава Нацполиции Сергей Князев на брифинге, передает "112 Украина".

    По словам Князева, действия, которые проводила киберполиция вместе с другими криминальными подразделениями, минимизировали трагические случаи среди детей.

    Также он подчеркнул, что проблемы "групп смерти" в Украине на данный момент не существует.

    "Мы заблокировали более тысячи таких групп смерти в социальных сетях, и эта проблема почти исчезла на сегодня", — сказал глава Нацполиции.

    Как сообщалось ранее, по словам главы Нацполиции, уровень преступности в Украине не сильно изменился по сравнению с 2016 годом, но возросло число раскрытых преступлений.

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