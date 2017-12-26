В Украине заблокированы более тысячи "групп смерти"

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина.

Полиция Украины заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях, заявил глава Нацполиции Сергей Князев на брифинге, передает "112 Украина"

По словам Князева, действия, которые проводила киберполиция вместе с другими криминальными подразделениями, минимизировали трагические случаи среди детей.

Также он подчеркнул, что проблемы "групп смерти" в Украине на данный момент не существует.

"Мы заблокировали более тысячи таких групп смерти в социальных сетях, и эта проблема почти исчезла на сегодня", — сказал глава Нацполиции.

Как сообщалось ранее, по словам главы Нацполиции, уровень преступности в Украине не сильно изменился по сравнению с 2016 годом, но возросло число раскрытых преступлений.