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    Общество

    Ситуация в стране сложная - на праздники будут дежурить 10 тыс правоохранителей

    (обновлено: )26
    Около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок во время новогодних и рождественских праздников, поскольку оперативная ситуация в стране остается сложной.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. 

    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Праздник по-западному. Как в Украине отметили католическое Рождество
    Во время праздников в Украине будут дежурить около 10 тысяч правоохранителей, сообщил во вторник первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

    "Около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок во время новогодних и рождественских праздников. Оперативная ситуация в стране остается сложной. Поэтому подчеркиваю необходимость ответственного отношения к выполнению задач, четких и профессиональных действий. К работе уже привлечены более 8 тысяч полицейских и тысяча военнослужащих Национальной гвардии", — цитирует Ярового пресс-служба МВД в Facebook.

    По его словам, в случае осложнения оперативной обстановки на базе Нацгвардии созданы военные оперативные резервы численностью более 4 тысяч человек.

    Напомним, в этом году Украина впервые официально отпраздновала католическое Рождество.

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