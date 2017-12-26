Ситуация в стране сложная - на праздники будут дежурить 10 тыс правоохранителей

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина.

Во время праздников в Украине будут дежурить около 10 тысяч правоохранителей, сообщил во вторник первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок во время новогодних и рождественских праздников. Оперативная ситуация в стране остается сложной. Поэтому подчеркиваю необходимость ответственного отношения к выполнению задач, четких и профессиональных действий. К работе уже привлечены более 8 тысяч полицейских и тысяча военнослужащих Национальной гвардии", — цитирует Ярового пресс-служба МВД в Facebook.

По его словам, в случае осложнения оперативной обстановки на базе Нацгвардии созданы военные оперативные резервы численностью более 4 тысяч человек.

Напомним, в этом году Украина впервые официально отпраздновала католическое Рождество.