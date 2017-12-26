Князев отчитался о числе раскрытых преступлений в этом году

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что по сравнению с предыдущим годом количество раскрытых правоохранителями преступлений возросло на 40 тыс, передает "112 Украина".

По его словам, уровень преступности в Украине не сильно изменился по сравнению с 2016 годом.

"2016 год мы закончили с цифрой 562 372 правонарушения, которые расследовались. Тем временем, за 11 месяцев 2017 зарегистрировано почти 500 490 правонарушений. То есть мы констатируем, что 2017 количественный уровень преступности не очень изменится в нашем государстве, что мы и прогнозировали в начале года. Мы вообще думали, что увеличится уровень преступности. Но при этом количество раскрытых нами преступлений по сравнению с прошлым периодом выросла на 40 тыс.", — рассказал он.

Он также сообщил, что в стране уменьшилось количество краж и увеличилось число их раскрываемости.

"Основные категории правонарушений, по которым общество оценивает действия или бездействие полиции, наибольшая составляющая — это кражи. Нам удалось сократить совершение таких правонарушений почти на 50 тыс. Это профилактическая работа, мы видим уменьшение с 303 тыс. в 2016 году до 254 тыс. в 2017 году. Однако количество раскрытых преступлений выросло более чем на 15 тыс. То есть на 15 тыс. больше правонарушений среди категории "кражи" ушло в суд. В прошлом году было совершено более 25 тыс. ограблений, это также тот знаковый сегмент, по которому общество оценивает безопасность или опасность граждан нашего государства. В этом году почти 16,5 тыс. было совершено. То есть мы видим на 9 тыс. грабежей совершено меньше, это профилактическая работа. Мы сработали превентивно больше, но раскрыли за 11 месяцев всего на 280 грабежей больше", — рассказал он.

Глава Нацполиции также отметил снижение количества совершенных разбойных нападений.

"В прошлом году было 3560, в текущем году — 2663. То есть можем констатировать, что данный вид преступности уменьшается, в том числе превентивными мерами, но количество раскрытых правонарушений — мы раскрыли 1621 разбойное нападение, это за 11 месяцев. Можем констатировать, что количество направленных в суд, несмотря на уменьшение совершенных, не слишком отличается от прошлого года. То есть это наша задача на следующий год", — отчитался Князев.

Напомним, ранее Князев заявил, что с начала 2017 года в ходе массовых акций в Украине пострадали 1400 полицейских и бойцов Национальной гвардии.