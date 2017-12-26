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    Общество

    Украинцы продолжают покупать недвижимость в Крыму - госкомрегистр

    (обновлено: )23610
    По словам главы госкомитета по регистрации и кадастру Крыма, режим украинского закона об оккупированных территориях, когда речь идет о заработке, соблюдается весьма условно или вообще не соблюдается.
    Полицейские на набережной в порту Керчь Керченской паромной переправы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Иностранцы и зарубежные юридические лица, в том числе из Украины и Германии, есть среди тех, кто регистрирует в Крыму сделки прав собственности, сообщил глава государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов.

    RT на русском / YouTube
    Cборка пролётов автодорожной части Крымского моста

    Речь идет о земельных участках, зданиях и отдельных помещениях.

    "Тенденция сохраняется, когда резидентам, как физлицам, так и юрлицам иностранных государств, необходимо приобрести ликвидное имущество или наоборот продать, к примеру, комплекс автозаправочных станций, сеть фармацевтических аптек, торговую сеть. Когда речь идет о деньгах, юрисдикция имеет второй характер", — сказал журналистам Спиридонов, слова которого приводит РИА Новости.

    По его словам, режим украинского закона об оккупированных территориях, когда речь идет о заработке, соблюдается весьма условно или вообще не соблюдается.

    Спиридонов подчеркнул, что иностранные субъекты действуют в полном соответствии с российским законодательством. "Это граждане Украины, Латвии, Израиля, Германии и других стран", — подчеркнул Спиридонов.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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