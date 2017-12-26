В ДНР утверждают, что СБУ оказывает давление на родственников ополченцев

ДОНБАСС, 20 дек — РИА Новости Украина. Представители самопровозглашенной ДНР направили письма в ООН, ОБСЕ и уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, в которых утверждают об угрозах и давлении со стороны Службы безопасности Украины на родственников ополченцев.

Отмечается, что один из ополченцев сообщил, что его родственникам, проживающих на подконтрольной Киеву территории, поступают угрозы от представителей Службы безопасности Украины с "целью воздействия на военнослужащего республики".

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"На основании поступившего заявления сотрудниками аппарата были направлены официальные письма представителям ООН по правам человека, ОБСЕ, а также уполномоченному Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской", — сказал представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной ДНР.

Ранее сообщалось, что Украина готова 27 декабря передать 306 граждан в ОРДЛО в обмен на 74 своих пленных. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. При этом, по соображениям безопасности, время и место обмена стороны сообщат только утром 27 декабря.