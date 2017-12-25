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    Общество

    Вандалы осквернили центр Одессы антисемитскими надписями

    (обновлено: )7901
    В центре Одессы на здании областного архива, которое в прошлом было синагогой и которое планируют передать еврейской общине, появилась надпись "Прочь жидов, Украина для украинцев!".
    Вандализм в Одессе
    timer-odessa.net

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Надписи оскорбительного антисемитского содержания появились на ряде зданий Одессы.

    Все они связаны с еврейской диаспорой.

    "Так, на здании областного архива, которое, как известно, в прошлом было синагогой и которое планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос", появилась надпись "Прочь жидов, Украина для украинцев!", — сообщает Таймер.

    А на входе в Музей Холокоста на Большой Арнаутской написали "Первый тост — за Холокост!". 

    timer-odessa.net
    Вандализм в Одессе

    Смотрите также фотоленту: Нападение на синагогу в Умани: кровь и свиная голова

    Ранее сообщалось об акте вандализма в синагоге в Умани. Там группа лиц осквернила синагогу на могиле Рабби Нахмана. Они забросали внутреннее помещение кусками свинины и облили красной краской.

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