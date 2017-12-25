Вандалы осквернили центр Одессы антисемитскими надписями

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Надписи оскорбительного антисемитского содержания появились на ряде зданий Одессы.

Все они связаны с еврейской диаспорой.

"Так, на здании областного архива, которое, как известно, в прошлом было синагогой и которое планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос", появилась надпись "Прочь жидов, Украина для украинцев!", — сообщает Таймер.

А на входе в Музей Холокоста на Большой Арнаутской написали "Первый тост — за Холокост!".

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