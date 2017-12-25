На главреда "Страны" Гужву напали на Майдане

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В Киеве на Майдане Независимости во время митинга против освобождения "титушки" Юрия Крысина, убийцы журналиста Вячеслава Веремия, напали на главного редактора "Страны" Игоря Гужву, который работал с Веремием.

Об этом сам Гужва сообщил на своей странице в Facebook.

"Пришёл на митинг по Славе Веремию. Буквально сразу же подлетели какие-то провокаторы-титушки. Начали кричать плеваться, пытались ударить. Набор слов не оригинальный — ты сепар, ты был против Майдана и прочее. Был вынужден покинуть митинг. Веремия убили точно такие же, как и те, что и напали сегодня на меня. Просто сейчас вокруг было много камер. Власть меняется, подходы к расправам остаются. Это все что нужно знать о том, почему убийце Веремия дали условный срок", — написал Гужва.

Игорь Гужва, facebook Пост Игоря Гужвы

Видео конфликта можно посмотреть здесь. Внимание! Содержит нецензурную лексику.

Ранее стало известно, что Юрию Крысину, осужденному на 4 года условно за убийство журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия, еще на стадии следствия намеренно переквалифицировали статью обвинения на менее тяжкую.