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    Общество

    В Украине объявлено штормовое предупреждение

    (обновлено: )87
    В понедельник, 25 декабря, в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. В связи с оттепелью в горах во Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность.
    Cнегопад в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Штормовое предупреждение объявлено на понедельник, 25 декабря, в Украине, сообщает Укргидрометцентр.

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    "Штормовое предупреждение! ️25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", — сказано в сообщении.

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    Кроме того, в понедельник в связи с оттепелью в горах во Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

    Ранее на Украину обрушились существенные снегопады, в ряде регионов было парализовано дорожное движение. В частности, в Киеве пробки достигали 10 баллов.

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