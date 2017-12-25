В Украине объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Штормовое предупреждение объявлено на понедельник, 25 декабря, в Украине, сообщает Укргидрометцентр.

"Штормовое предупреждение! ️25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", — сказано в сообщении.

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Кроме того, в понедельник в связи с оттепелью в горах во Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Ранее на Украину обрушились существенные снегопады, в ряде регионов было парализовано дорожное движение. В частности, в Киеве пробки достигали 10 баллов.