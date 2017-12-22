Обвиняемый в рамках дела против Гужвы получил условный срок

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КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева приговорил к четырем годам лишения свободы условно обвиняемого в посредничестве при вымогательстве в рамках уголовного дела против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры столицы.

"Шевченковский райсуд столицы рассмотрел в открытом заседании обвинительный акт с договором о признании виновности по статье "вымогательство" УК Украины относительно сообщника главного редактора интернет-издания "Страна.ua". В соответствии с соглашением, обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении и согласился на наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с испытательным сроком два года", — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что уголовное дело в отношении Гужвы завершено, после ознакомления стороной защиты с материалами следствия обвинительный акт будет направлен в суд.

Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу.