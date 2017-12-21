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    Общество

    Жена задержанного чиновника Кабмина назвала бредом обвинения в его адрес

    (обновлено: )8711
    Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины заявили накануне, что "разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора".
    Станислав Ежов и Юлия Мирошникова
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. Супруга заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, задержанного накануне по подозрению в шпионаже в пользу России, раскритиковала обвинения СБУ. 

    Города России. Москва
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Без России, ну никуда уже. Обзор заявлений замглавы СБУ

    В среду, 20 декабря, стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ "разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора". По данным украинской спецслужбы, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. СБУ утверждает, что по заданию российских кураторов чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

    "Могу сказать, что это какой-то бред и сюрреализм. Больше я бы не хотела ничего обсуждать", — сообщила в комментарии "Стране" Юлия Мирошникова.

    СМИ выяснили, что женой Станислава Ежова является гражданка России. Мирошникова — специалист по атомной энергетике и возобновляемых источниках энергии, вместе с Ежовым она воспитывает дочь дошкольного возраста.

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    Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко сообщил, что задержанным чиновником оказался помощник премьер-министра Станислав Ежов. Сам Владимир Гройсман весьма сдержанно прокомментировал задержание чиновника КМУ, поблагодарив СБУ за работу. 

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