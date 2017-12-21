Жена задержанного чиновника Кабмина назвала бредом обвинения в его адрес

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КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. Супруга заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, задержанного накануне по подозрению в шпионаже в пользу России, раскритиковала обвинения СБУ.

В среду, 20 декабря, стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ "разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора". По данным украинской спецслужбы, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. СБУ утверждает, что по заданию российских кураторов чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

"Могу сказать, что это какой-то бред и сюрреализм. Больше я бы не хотела ничего обсуждать", — сообщила в комментарии "Стране" Юлия Мирошникова.

СМИ выяснили, что женой Станислава Ежова является гражданка России. Мирошникова — специалист по атомной энергетике и возобновляемых источниках энергии, вместе с Ежовым она воспитывает дочь дошкольного возраста.

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Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко сообщил, что задержанным чиновником оказался помощник премьер-министра Станислав Ежов. Сам Владимир Гройсман весьма сдержанно прокомментировал задержание чиновника КМУ, поблагодарив СБУ за работу.