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    Общество

    Движение на трассе Киев - Одесса восстановлено

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    КИЕВ. 21 дек — РИА Новости Украина. Движение по трассе Киев — Одесса, которая была более суток заблокирована в результате обильного снегопада, восстановлено, передает "Громадське".

    "По состоянию на 21 часов вечера трасса Киев — Одесса разблокирована, и автомобили движутся в обе стороны", — говорится в сообщении.

    В то же время на определенных участках дороги движение остается осложненным, в частности в районе Белой Церкви. Кроме того, в кюветах все еще остаются несколько грузовиков, которые не смогли извлечь спасатели.

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