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    Общество

    Спасатели рассказали, что происходит на Одесской трассе

    Тема:

    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (445)

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    Как сообщается, проблемный участок дороги разделена на 5 оперативных участков, на которых установлены посты для регулирования движения. Кроме того, спасатели развернули два пункта обогрева людей.
    Пробка между Белой Церковью и Жашковом
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. По состоянию на 15 часов 20 декабря между Белой Церковью и Жашковом остается пробка протяженностью 18,5 км, которая образовалась из-за обледенения дорожного полотна. Об этом сообщили в ГСЧС.

    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    autostrada.info
    Cотни грузовиков стоят в сугробах на одесской трассе

    "С целью расчистки от гололеда… и окончательного высвобождения грузового автотранспорта, который остался на обочине ограничен въезд автотранспорта со стороны г.Белая Церковь в сторону Одессы и со стороны Жашкова в Киев", — говорят спасатели.

    По их словам, проблемный участок дороги разделена на 5 оперативных участков, на которых установлены посты для регулирования движения.

    "4 мобильные группы оперативного реагирования обеспечивают проезд автотранспорта. Пропуск автотранспорта осуществляется небольшими группами в реверсивном режиме", — отметили в ГСЧС.

    Автомобили поочередно буксируются 19 тягачами, в результате чего высвобождено 703 (за последние сутки — 107) автомобиля.

    Кроме того, спасатели развернули два пункта обогрева людей.

    Координацию работ на месте происшествия осуществляет Межведомственный штаб по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

    ​Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено на дорогах в пяти регионах Украины из-за снегопада.

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