Спасатели рассказали, что происходит на Одесской трассе

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. По состоянию на 15 часов 20 декабря между Белой Церковью и Жашковом остается пробка протяженностью 18,5 км, которая образовалась из-за обледенения дорожного полотна. Об этом сообщили в ГСЧС.

"С целью расчистки от гололеда… и окончательного высвобождения грузового автотранспорта, который остался на обочине ограничен въезд автотранспорта со стороны г.Белая Церковь в сторону Одессы и со стороны Жашкова в Киев", — говорят спасатели.

По их словам, проблемный участок дороги разделена на 5 оперативных участков, на которых установлены посты для регулирования движения.

"4 мобильные группы оперативного реагирования обеспечивают проезд автотранспорта. Пропуск автотранспорта осуществляется небольшими группами в реверсивном режиме", — отметили в ГСЧС.

Автомобили поочередно буксируются 19 тягачами, в результате чего высвобождено 703 (за последние сутки — 107) автомобиля.

Кроме того, спасатели развернули два пункта обогрева людей.

Координацию работ на месте происшествия осуществляет Межведомственный штаб по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

​Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено на дорогах в пяти регионах Украины из-за снегопада.