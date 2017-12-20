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    В первый день 2018 года Землю накроет магнитная буря

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    Сейчас примерно в 120 градусах от линии Солнце-Земля находится поток быстрого ветра, который из-за вращения Солнца постепенно движется в сторону Земли и пересечет траекторию нашей планеты в ночь на 1 января, вызвав возмущения магнитного поля.
    Корональная дыра на Солнце
    SDO/NASA

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Слабая магнитная буря накроет Землю в первый день 2018 года, сообщает в среду Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

    Вспышка на Солнце, сентябрь 2017
    NASA
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    "Первый день нового года Земля встретит слабой магнитной бурей. Об этом свидетельствуют данные прогноза по скорости и плотности окружающего Землю солнечного ветра", — говорится в сообщении.

    Сейчас примерно в 120 градусах от линии Солнце-Земля находится поток быстрого ветра, который из-за вращения Солнца постепенно движется в сторону Земли и пересечет траекторию нашей планеты в ночь на 1 января, вызвав возмущения магнитного поля.

    Как отмечают ученые, магнитная буря первого января будет чрезвычайно слабой и не сможет повлиять ни на технику, ни на самочувствие людей. Однако буря может усилить яркость полярных сияний и расширить зону их видимости примерно на 10 градусов в сторону более низких широт.

    "Тем самым шанс увидеть в этот день в дополнение к фейерверкам еще и всполохи света на небе получат жители большего числа населенных пунктов, хотя все же преимущественно в приполярных областях (начиная с широт 65-70 градусов)" — говорят ученые.

    При этом на все праздничные дни, вплоть до 8 января, согласно прогнозу, Землю должен накрыть полный "космический штиль".

    Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря, начавшаяся на Земле 4 декабря, стихла, но повторится в новогоднюю ночь.

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