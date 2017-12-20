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    Общество

    Полиция: движение на трассе Киев - Одесса восстановлено

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    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (445)

    (обновлено: )7301
    По информации главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, движение на автодороге Киев – Одесса на границе Киевской и Черкасской областей восстановлено в обоих направлениях.
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    hromadske.ua

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. На участке автодороги Киев – Одесса на границе Киевской и Черкасской областей возобновлено движение транспорта.

    Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев в Twitter.

    "Уже полчаса как движение на автодороге Киев – Одесса на границе Киевской и Черкасской областей восстановлено в обоих направлениях. Пока медленно", – сообщил Князев.

    Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено на дорогах в пяти регионах Украины из-за снегопада.

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