Полиция: движение на трассе Киев - Одесса восстановлено

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КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. На участке автодороги Киев – Одесса на границе Киевской и Черкасской областей возобновлено движение транспорта.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев в Twitter.

"Уже полчаса как движение на автодороге Киев – Одесса на границе Киевской и Черкасской областей восстановлено в обоих направлениях. Пока медленно", – сообщил Князев.

Вже півгодини як рух на автошляху Київ-Одеса на межі Київської і Черкаської областей відновлено в обох напрямках. Поки що повільно. pic.twitter.com/sc0K7eWS6d — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 20 декабря 2017 г.

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Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено на дорогах в пяти регионах Украины из-за снегопада.