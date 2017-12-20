На корточках. В Николаеве автобусную скамейку установили на уровне земли

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В Николаеве коммунальные службы обустроили остановку таким образом, что скамейка оказалась на уровне земли. Соответствующие фото остановки на улице Курортной опубликовала Юлия Морозова.

На фото изображена конструкция, установленная на конечной остановки Океан. Видно, что скамейка для сидения на остановочном комплексе установлена так низко, что на ней можно сидеть только на корточках.

0512.com.ua Лавочка в Николаеве

"Даже нет приличных слов. Добро пожаловать — новый остановочный комплекс ост. Океан (она же конечная) ул. Курортная. Курорт начинается прямо на остановке, даже лежак есть. Раньше он был большой удобной скамейкой для людей, а теперь лежак", — комментирует фотографии Юлия.

Отметим, в комментариях к публикации сотрудники администрации Заводского района пообещали взять во внимание возмущения николаевцев.

Напомним, в Николаевской области грузовик Национальной гвардии врезался в остановку общественного транспорта. Погибла девушка, ожидавшая общественного транспорта.