Определен уровень доверия украинцев к Раде и политикам

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Уровень доверия граждан Украины к Верховной Раде, партиям и политикам очень низкий, говорится в исследовании Центра Разумкова, обнародованном во вторник на сайте организации.

"Уровень доверия к таким институтам… как Верховная Рада, политические партии и отдельные политики, является очень низким и оценивается в два балла по шкале от нуля до десяти", — говорится в исследовании.

В центре исследований отмечают, что этот показатель является общим для всех регионов Украины и социальных групп населения. Кроме того, отношение украинцев к отдельным партиям от их восприятию в целом не отличается.

Против предложения о сохранении за парламентарием депутатского мандата в случае назначения его министром выступают 67% респондентов.

Вместе с тем украинцы, согласно исследованию, в основном негативно воспринимают подкуп избирателей – 68% не склонны к продаже голосов.

"Показательно, что 47% граждан поддерживают процедуру самовыдвижения на выборах всех уровней", — отмечается в исследовании.

Социологическое исследование проводилось с 22 по 27 сентября во всех регионах Украины. Было опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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