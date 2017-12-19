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    Общество

    Определен уровень доверия украинцев к Раде и политикам

    (обновлено: )33430
    Уровень доверия к Верховной Раде, политическим партиям и отдельным политикам является очень низким и оценивается в два балла из десяти. Показатель является общим для всех регионов Украины и социальных групп населения.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Уровень доверия граждан Украины к Верховной Раде, партиям и политикам очень низкий, говорится в исследовании Центра Разумкова, обнародованном во вторник на сайте организации.

    "Уровень доверия к таким институтам… как Верховная Рада, политические партии и отдельные политики, является очень низким и оценивается в два балла по шкале от нуля до десяти", — говорится в исследовании.

    Пустая Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
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    В центре исследований отмечают, что этот показатель является общим для всех регионов Украины и социальных групп населения. Кроме того, отношение украинцев к отдельным партиям от их восприятию в целом не отличается.

    Против предложения о сохранении за парламентарием депутатского мандата в случае назначения его министром выступают 67% респондентов.

    Вместе с тем украинцы, согласно исследованию, в основном негативно воспринимают подкуп избирателей – 68% не склонны к продаже голосов.

    "Показательно, что 47% граждан поддерживают процедуру самовыдвижения на выборах всех уровней", — отмечается в исследовании.

    Социологическое исследование проводилось с 22 по 27 сентября во всех регионах Украины. Было опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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    Напомним, Юлия Тимошенко опережает Петра Порошенко в президентской гонке. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный со 2 ​​по 14 декабря Киевским международным институтом социологии.

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