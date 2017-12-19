Львов вошел в ТОП-5 городов, которые следует посетить в 2018 году

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Известное британское издание The Telegraph назвало Львов одним из 12 городов планеты, которое надо обязательно посетить в 2018 году. Львов занял пятую позицию в рейтинге. Редакторы отметили, что Львов очень похож на Вену, где есть сотни кафе, однако Львов обошел даже столицу Австрии, ведь здесь на каждого человека приходится более кофеен, чем где-либо в мире.

"Хотя сегодня львовяне известны как своим горячим национализмом, так и своим церковным посланием, их город имеет легкий, почти легкомысленный воздух. Львов наполнен студентами университета, украшенный пенистой кондитерской эпохи Ренессанса, барокко, Белле Эпок и модерн, ароматизированный ароматами из своих сотен кофеен, как в Вене", — описывает город британское издание. Кроме Львова, в рейтинг попал Нэшвилл, Буэнос-Айрес, Сиэтл, Сейшелы, Доха, Ньюарк, Бостон, Ла-Рошель, Генуя, Амритсар и Римини.

Напомним, по показателю рождаемости Украина занимает в рейтинге ООН 172 место в мире. Среди основных причин — финансовая невозможность обеспечить ребенку желаемый уровень благосостояния.