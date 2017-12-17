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    Общество

    В Минкультуры подали проект с новым календарем праздников

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    Институт нацпамяти направил законопроект о праздниках в Украине в Министерство культуры. В документе предлагается сократить количество праздничных дней в стране до десяти.
    Министерство Культуры Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 дек — РИА Новости Украина. Украинский институт национальной памяти предлагает сократить количество праздничных дней в стране до десяти — соответствующий проект закона подан на согласование Министерству культуры, передает Радио Свобода.

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    "Если он будет принят в такой редакции, со следующего года будет введено девять нерабочих дней, в частности, четыре нерабочих дня – государственные праздники: День Конституции, День Независимости, День защитника и День памяти и примирения – 8 мая. Один выходной – это Международный день труда, и еще четыре выходных – это традиционные праздники: Троица, Новый год, Рождество и Пасха", – сообщила представитель института Анна Байкенич.

    Документ предлагает отменить практику переноса выходных дней, когда праздник выпадает на субботу или воскресенье. Тогда общее количество праздничных выходных в зависимости от конкретного года может сокращаться до 6-8 дней.

    Поскольку 25 декабря — праздничный нерабочий день, соответствующие изменения будут внесены в законопроект, добавила Байкенич.

    Напомним, в субботу, 2 декабря, вступил в силу закон, устанавливающий выходной 25 декабря и отменяющий его 2 мая.

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