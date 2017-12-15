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    В Украине нашелся мальчик, ставший "лицом" сгущенки

    (обновлено: )729
    По признанию мужчины, он является внуком бывшего директора Первомайского молочно-консервного завода, поэтому 40 лет назад "мог себе позволить роскошь" стать "лицом" сгущенки.
    Александр Бабич
    facebook.com/aleksander.babich

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Украине нашелся тот самый мальчик, который много десятилетий назад стал "лицом" популярного сгущенного молока.

    Об этом написал на своей странице сам этот "мальчик" — одессит Александр Бабич, на своей странице в Facebook.

    По его признанию, он является внуком бывшего директора Первомайского молочно-консервного завода, поэтому 40 лет назад "мог себе позволить роскошь" стать "лицом" сгущенки.

    facebook.com/aleksander.babich
    Портрет Александра Бабича
    Этикетка сгущенного молока

    Также он сообщил, что его портрет для этикетки банки нарисовал художник Виктор Усович.

    "После нескольких художественных и полиграфических трансформаций крупного моего лика стало много, проку от этого мало", — написал Александр.

    Напомним, американский фэшн-блогер Анна О’Брайен заключила рекламный контракт с производителем спортивной одежды и стала его "лицом". Примечательно, что женщина весит порядка 150 килограммов.

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