В Украине нашелся мальчик, ставший "лицом" сгущенки

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Украине нашелся тот самый мальчик, который много десятилетий назад стал "лицом" популярного сгущенного молока.
Об этом написал на своей странице сам этот "мальчик" — одессит Александр Бабич, на своей странице в Facebook.
По его признанию, он является внуком бывшего директора Первомайского молочно-консервного завода, поэтому 40 лет назад "мог себе позволить роскошь" стать "лицом" сгущенки.
Также он сообщил, что его портрет для этикетки банки нарисовал художник Виктор Усович.
"После нескольких художественных и полиграфических трансформаций крупного моего лика стало много, проку от этого мало", — написал Александр.
Напомним, американский фэшн-блогер Анна О’Брайен заключила рекламный контракт с производителем спортивной одежды и стала его "лицом". Примечательно, что женщина весит порядка 150 килограммов.