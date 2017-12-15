В Миграционной службе сделали важное заявление по ID-картам

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Обязанности относительно замены паспорта-книжки на ID-карточку до какой-либо даты законодательством не предусмотрено. Об этом говорится в разъяснении Государственной миграционной службы, размещенном на странице МВД в Facebook.

"Официально: в соответствии с законом, ID-карточка выдается только как первый паспорт после достижения 14-летнего возраста, в случае потери, кражи или порчи паспорта-книжки, в случае изменения фамилии или других данных лица владельца, а также по желанию вместо вклеивания фотокарточки к паспорт-книжку по достижению 25- и 45-летнего возраста. Обязанности по замене паспорта-книжки на ID-карточку до какой-либо даты законодательством не предусмотрено", — говорится в сообщении.

В конце ноября премьер Украины Владимир Гройсман предложил украинцам путешествовать в Грузию по ID-карточкам.