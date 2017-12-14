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    Общество

    В Донецкой области на взятке задержан председатель городского суда

    (обновлено: )25020
    По версии детективов НАБУ, судья вместе с адвокатом получили взятку за вынесение решения "о непривлечение физического лица к административной ответственности".
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили и задержали после получения взятки председателя одного из городских судов Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.

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    УНИАН
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    Также сообщается, что вместе с судьей был задержан и адвокат, который выполнял роль посредника.

    По версии следствия, судья вместе с защитником получили взятку за вынесение решения "о непривлечение физического лица к административной ответственности". Они задержаны в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Следственные действия продолжаются.

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    В то же время, по данным председателя организации "Общественный патруль" Дениса Миронова, речь идет о главе Дружковского суда Геннадии Молибоге. 

    Он отмечает, что Молибог мог получить неправомерную выгоду от агента НАБУ в рамках оперативных действий.

    На днях сообщалось, что во Львовской области при даче взятки полицейскому был задержан мэр города

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