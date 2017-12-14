В Черкассах посадили родителей за смерть сына из-за опрокинутой чашки кофе

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В Черкассах супруги получили тюремный срок из-за оставления малолетнего ребенка в опасности.

"Следствием установлено, что отец и мать ребенка заведомо оставили его в опасности и не обратились за квалифицированной медицинской помощью после получения сыном ожогов тела 2-3 степени, в результате чего он умер. Приговором суда обоим родителям ребенка назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Учитывая интересы малолетних детей, находящихся в семье, на основании ст. 75 УК Украины обвиняемые освобождены от отбывания наказания с испытанием на срок 3 года и на них возложены обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины", — сообщает подробности прокуратура области.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и изучается прокуратурой на предмет его законности.

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