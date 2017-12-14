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    Общество

    ГПУ конфискует у Януковича и его окружения еще 5 млрд грн

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    Как сообщил генпрокурор, спецконфискация пройдет в будущем году: "Мы надеемся конфисковать не менее 5 миллиардов".
    Здание ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. 

    Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд и дело. Янукович из обвиняемого превращается в прокурора
    Генпрокуратура Украины собирается конфисковать около 5 миллиардов гривен средств у бывшего президента Виктора Януковича и его окружения, заявил глава ведомства Юрий Луценко.

    "В следующем году мы продолжим спецконфискацию… Мы надеемся конфисковать не менее 5 миллиардов", — сказал Луценко в эфире украинского телеканала ZIK.

    Ранее Луценко заявлял, что власти Украины по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению.

    Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что защита Януковича готовит иск против генпрокурора из-за распространения им "заведомо ложной информации" о намерении конфисковать деньги, якобы принадлежащие бывшему главе государства и его окружению.

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