ГПУ конфискует у Януковича и его окружения еще 5 млрд грн

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина.

Генпрокуратура Украины собирается конфисковать около 5 миллиардов гривен средств у бывшего президента Виктора Януковича и его окружения, заявил глава ведомства Юрий Луценко.

"В следующем году мы продолжим спецконфискацию… Мы надеемся конфисковать не менее 5 миллиардов", — сказал Луценко в эфире украинского телеканала ZIK.

Ранее Луценко заявлял, что власти Украины по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению.

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что защита Януковича готовит иск против генпрокурора из-за распространения им "заведомо ложной информации" о намерении конфисковать деньги, якобы принадлежащие бывшему главе государства и его окружению.