ГПУ конфискует у Януковича и его окружения еще 5 млрд грн

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина.
"В следующем году мы продолжим спецконфискацию… Мы надеемся конфисковать не менее 5 миллиардов", — сказал Луценко в эфире украинского телеканала ZIK.
Ранее Луценко заявлял, что власти Украины по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению.
Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что защита Януковича готовит иск против генпрокурора из-за распространения им "заведомо ложной информации" о намерении конфисковать деньги, якобы принадлежащие бывшему главе государства и его окружению.