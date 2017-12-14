ЕС передала Нацполиции 30 внедорожников

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что консультативная миссии ЕС в Украине (EUAM) передала Нацполиции 30 внедорожников Nissan Patrol.

"Миссия Евросоюза EUAM в рамках нашей рабочей программы передала Нацполиции 30 внедорожников Nissan Patrol для групп быстрого реагирования Нацполиции для горных районов Карпат и лесов Полесья. Спасибо EU за поддержку", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.

twitter.com/avakovarsen Миссия ЕС передала Нацполиции Украины 30 внедорожников

Ранее глава консультативной миссии ЕС в Украине Кястутис Ланчинскас заявил, что миссия в 2017 году выделит Киеву более 2 миллионов евро на реализацию 45 проектов по реформированию правоохранительных органов.

Консультативная миссия по реформированию гражданского сектора безопасности в Украине со штаб-квартирой в Киеве начала работу 1 декабря 2014 года.

twitter.com/avakovarsen Миссия ЕС передала Нацполиции Украины 30 внедорожников

Европейцы консультируют Украину в выработке новой стратегии безопасности и реализации реформ правоохранительного сектора и системы правосудия, координируясь с ОБСЕ и другими партнерами. Региональные представительства гражданской миссии действуют во Львове и в Харькове.