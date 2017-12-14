В Одессе националисты залили краской памятник российскому императору

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Активисты одесской ячейки националистической организации "С14" закрасили доску с именем российского императора Александра II на Александровской колонне в парке Шевченко.

"Захватчикам имперского и советского периодов не может быть почета на территории Украины. Пока власть не избавится от исторических "мозолей", с ними будут бороться неравнодушные украинцы", — цитирует Думская заявление организации.

dumskaya.net Ультраправые испачкали краской Александровскую колонну в парке Шевченко

На очереди, предупреждает "С14", — памятник Екатерине II. Его судьбу определит 27 декабря апелляционный админсуд.

Колонна в парке Шевченко (Александровском) была установлена в честь российского императора Александра ІІ в 1891 году — через 10 лет после гибели монарха. Памятник создавался по проекту архитектора Бруни и скульптора Баринова. Колонна вытесана из лабрадорита, постамент — из гранита.

В годы советской власти памятник неоднократно переделывался. С него сняли все атрибуты царской власти и доски в честь Александра. Сначала монумент объявили памятником Коминтерну и Карлу Марксу, потом – Иосифу Сталину. В 1950-е годы возле колонны появился бетонный памятник Богдану Хмельницкому, а весь комплекс объявили «мемориалом воссоединения Украины с Россией». Потом гетмана убрали.

В 1970-х годах колонну едва не демонтировали, но в конце концов решили сохранить, посвятив ее Александру Суворову.

Восстановили памятник в первоначальном виде в 2012 году.