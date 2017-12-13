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    Общество

    Резонансное ДТП в Харькове. Зайцевой продлили арест - СМИ

    (обновлено: )25320
    Сообщается, что содержание под стражей Елене Зайцевой, подозреваемой в смертельном ДТП в Харькове, продлили на два месяца - до 16 февраля.
    Елена Зайцева во время заседания суда
    facebook.com/slava.mavrichev

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова продлил на 60 дней арест Елены Зайцевой, подозреваемой в смертельном ДТП в Харькове.

    Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове. Видео
    Канал NewsOne на Youtube
    Зайцева обратилась к родителям погибших в жутком ДТП в Харькове

    Содержание под стражей продлили до 10 февраля 2018 года, сообщает УНН.

    Однако срок предварительного расследования продлен до 14 февраля.

    В среду суд рассматривал ходатайство прокуратуры о продлении ареста Зайцевой и срока ее содержания в следственном изоляторе. На заседании Зайцева признала свою вину.

    Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

    Смотрите также фотоленту: Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

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