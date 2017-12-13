Исследование: 4/5 средств госфинансирования партий остается в Киеве

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. На содержание местных ячеек парламентские партии потратили только 16% средств, полученных из Государственного бюджета Украины, сообщается в исследовании "Комитета избирателей Украины".

"За год госфинансирования (с сентября 2016 по сентябрь 2017) партии совокупно потратили 436 млн грн, из которых 68 млн было направлено на содержание местных организаций партий. При этом 63 млн из этой суммы являются расходами партии БПП "Солидарность". Остальные, 5 млн, — средства "Оппозиционного блока". В целом БПП "Солидарность" является единственной парламентской партией, которая расходует большинство средств из государственного бюджета на ячейки. В соответствии с данными финансовыми отчетами об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера партия израсходовала на содержание местных организаций и зарегистрированных структурных подразделений 51% средств государственного финансирования", — говорится в исследовании.

Суммы средств, которые получали местные организации партий, были разными. Так, Хмельницкая территориальная организация БПП "Солидарность" в ІІІ квартале 2017 г. получила от партии 793 тыс. грн из государственного бюджета, тогда как соседняя Тернопольская — 523 тыс., Николаевская — 703 тыс., Херсонская — 516 тыс., Ривненская — 601 тыс., Волынская — 541 тыс. Среди ячеек "Оппоблока" больше всего средств в ІІІ квартале получила Одесская и Днепропетровская региональные организации партии: 957 тыс. и 756 тыс. грн соответственно.

Другие парламентские партии не указали в финансовых отчетах расходов по статье "содержание местных организаций партий и зарегистрированных структурных подразделений".

"Парламентские партии преимущественно продолжают работать в формате "киевских клубов". Чтобы изменить эту ситуацию, средства государственного финансирования должны были бы расходоваться на развитие региональной сети партий. Партии должны передавать на места не 16% средств как сейчас, а 60-70%, что способствовало бы усилению их роли в обществе, отвечало ключевой идее госфинансирования и обеспечивало всеукраинский характер партий. Законопроект №6026, разработанный совместно народными депутатами с экспертами КИУ, обязует партии направлять 70% средств, полученных из госбюджета, на финансирование областных организаций партии пропорционально к их результатам на парламентских выборах", — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Ранее в Комитете сообщали, что парламентские политические партии потратили часть средств, полученных из Государственного бюджета Украины, на оплату рекламных материалов.