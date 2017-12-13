Украинцы в ночь на четверг увидят последний звездопад

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина.

В ночь с 13 на 14 декабря украинцы смогут наблюдать за одним из крупнейших метеоритных потоков — Геминиды, сообщает NASA в Twitter

Геминиды появятся с 22:00 13 декабря до 03:00 14 декабря.

Отмечается, что этот звездопад станет последним в уходящем году.

Гемениды входят в тройку крупнейших звездопадов, наблюдаемых с Земли. За ночь в небе пронесутся несколько сотен метеоров.

Явление будет заметно из любой точки Земли, но лучше всего его будет видно в северном полушарии.

Напомним, в августе на территории Украины наблюдали необычные астрономические явления — суперлуние и метеоритный дождь Персеиды.