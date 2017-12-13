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    Общество

    Украинцы в ночь на четверг увидят последний звездопад

    (обновлено: )15510
    Гемениды входят в тройку крупнейших звездопадов, наблюдаемых с Земли. За ночь в небе пронесутся несколько сотен метеоров. Явление будет заметно из любой точки Земли.
    Звезды
    RIA News Ратушенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. 

    Космические новости в фотографиях, ноябрь 2017 года
    © Фото : ESA/Hubble & NASA
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    В ночь с 13 на 14 декабря украинцы смогут наблюдать за одним из крупнейших метеоритных потоков — Геминиды, сообщает NASA в Twitter.

    Геминиды появятся с 22:00 13 декабря до 03:00 14 декабря.

    Отмечается, что этот звездопад станет последним в уходящем году.

    Гемениды входят в тройку крупнейших звездопадов, наблюдаемых с Земли. За ночь в небе пронесутся несколько сотен метеоров.

    Явление будет заметно из любой точки Земли, но лучше всего его будет видно в северном полушарии.

    Напомним, в августе на территории Украины наблюдали необычные астрономические явления — суперлуние и метеоритный дождь Персеиды. 

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