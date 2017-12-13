Украина усиливает охрану границы с ЕС

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина.

Пограничники усиливают охрану государственной границы Украины со странами Евросоюза на период рождественских и новогодних праздников, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины в среду.

"Накануне рождественских и новогодних праздников для усиления государственной границы почти 100 офицеров администрации государственной пограничной службы Украины отправилась на усиление охраны границы со странами Европейского Союза в пределах Волынской, Закарпатской и Черновицкой областей", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Напомним, с 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

На днях пограничная служба сообщила, что более 350 тысяч граждан Украины воспользовались безвизовым режимом поездок в страны ЕС с начала его действия.