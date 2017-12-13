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    Украина усиливает охрану границы с ЕС

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    Как стало известно, накануне праздников для усиления государственной границы почти 100 офицеров администрации государственной пограничной службы Украины отправилась на усиление охраны границы со странами Европейского Союза.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. 

    Очередь за биометрическими паспортами. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Безвиз - наше все! Биометрика становится ближе, а ЕС - дальше
    Пограничники усиливают охрану государственной границы Украины со странами Евросоюза на период рождественских и новогодних праздников, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины в среду.

    "Накануне рождественских и новогодних праздников для усиления государственной границы почти 100 офицеров администрации государственной пограничной службы Украины отправилась на усиление охраны границы со странами Европейского Союза в пределах Волынской, Закарпатской и Черновицкой областей", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

    Напомним, с 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

    На днях пограничная служба сообщила, что более 350 тысяч граждан Украины воспользовались безвизовым режимом поездок в страны ЕС с начала его действия.

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